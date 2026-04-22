La grave crisis de extorsión que afecta a comerciantes del sur del Huila

Neiva

Desde la Asamblea se rechazó cualquier intento de estigmatización, señalando que, aunque existen problemáticas de seguridad, no se puede generalizar a toda una región. Indicaron que hacer este tipo de afirmaciones es comparable a marcar injustamente a una población, desconociendo el esfuerzo de ciudadanos trabajadores que le apuestan al desarrollo y la legalidad.

Según Alexis Diaz, diputado en el Huila, advirtió que “la principal preocupación hoy es la extorsión, especialmente en municipios como Acevedo, donde comerciantes estarían siendo obligados a pagar millonarias sumas a grupos armados ilegales. Según denuncias, estas estructuras estarían recaudando entre 2.000 y 3.000 millones de pesos mensuales, afectando gravemente la economía local y evidenciando la urgencia de acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional y departamental”.

Esta modalidad de delito ha venido en aumento en los últimos años en esta zona del país, afectando de manera directa a pequeños, medianos y grandes comerciantes. A estos empresarios se les exigen elevadas sumas de dinero por parte de grupos disidentes que operan en la región, generando una presión constante sobre el sector productivo. La situación ha derivado en una grave crisis económica, impactando la estabilidad de múltiples negocios.

En los últimos meses, la intimidación a los empresarios se ha intensificado mediante el lanzamiento de artefactos explosivos de bajo poder. Estas acciones buscan generar zozobra entre la población y obligar al pago de extorsiones. El temor se ha convertido en una herramienta de presión para obtener beneficios económicos ilegales.