Egan Bernal, cuarto en la segunda etapa del Tour de Los Alpes: Así quedaron los colombianos

Egan Bernal durante la segunda etapa del Tour de Los Alpes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Los ciclistas italianos siguen dominando durante las dos primeras jornadas del Tour de Los Alpes, carrera ciclística que se lleva a cabo entre Italia y Austria, y que este martes cumplió con su segunda etapa.

La victoria en la segunda fracción, con un recorrido de 147.5 kilómetros, fue para Giulio Pellizzari, con un tiempo de 3H28′17″, asumiendo también esa posición en la clasificación general de la competencia.

El podio de la jornada lo completaron el neerlandés Thymen Arensman, con el mismo tiempo del ganador, y el también italiano Mattia Gaffuri, con la misma diferencia. Egan Bernal, por su parte, fue el mejor colombiano de la jornada, cerrando el pelotón principal que llegó a la definición en el embalaje, concluyendo cuarto del día.

¿Cómo van los colombianos en la clasificación general?

Con el cuarto lugar en Val Martello este martes, Egan Bernal ascendió al quinto lugar de la clasificación general del Tour de Los Alpes, manteniendo la diferencia de 10″ con el líder de la carrera, ahora Pellizzari.

En total, son tres los ciclistas colombianos que participan en la edición 49 del Tour de Los Alpes. Además de Egan, Juan Felipe Rodríguez marcha 16 en la clasificación general a 35″; mientras que Martín Herreño está en el puesto 29 a 1′14″.

¿Cómo será la etapa 3 del Tour de Los Alpes?

La tercera etapa del Tour de Los Alpes se correrá este miércoles entre Latsch/Laces y Arco, con un recorrido de 174.5 kilómetros. La jornada tendrá dos puertos de montaña, uno de primera y uno de segunda categoría.

Clasificación general

1) Giulio Pillizzari (Red Bull Bora): 6h49′42″

2) Thymen Arensman (Ineos): 4″

3) Mattia Gaffuri (Team Picnic): 6″

4) Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora): 10″

5) Egan Bernal (Ineos): 10″