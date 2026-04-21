Jhohan Romaña levanta la mano para ser convocado a Selección Colombia: “He hecho méritos”

Cuando una convocatoria de la Selección Colombia está por conocerse, algunos guarda la esperanza de que el nombre de Jhohan Romaña aparezca en la lista de Néstor Lorenzo. Sin embargo, esto todavía no ha sucedido pese a las buenas presentaciones del defensor en San Lorenzo de Argentina.

Con el Ciclón está a tres partidos de llegar a los 100. De los 97 que ha disputado, en 96 lo ha hecho como inicialista, desde 2024, año en el que llegó a la institución. El oriundo de Apartadó suele resaltar en el equipo argentino, pero sigue esperando el llamado de la Tricolor.

Jhohan Romaña mantiene la ilusión de la Selección Colombia: le dejó un mensaje a Lorenzo

Luego del empate sin goles entre San Lorenzo y Vélez por la fecha 15 de la Liga Argentina, a Romaña le preguntaron por si mantenía la ilusión de ir al Mundial con la Selección Colombia.

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“Es una ilusión latente, me sigo preparando, lastimosamente no se ha dado el llamado. Confío en Dios y sé que me va a llevar en el momento indicado y me va a llevar para quedarme. La mejor de la onda a la selección y si me toca, voy a ser el hombre más feliz del mundo y si no, los acompañaré como hincha más, sé que vamos a hacer un buen campeonato”, respondió inicialmente.

Cuando le dijeron si le dejaba un mensaje a Néstor Lorenzo, manifestó: “Yo sigo trabajando, sigo mejorando, he hecho méritos, pero el profe sabrá. A mí me compete estar bien, hacer buenos partidos para que él se fije en este lado y bueno, si llega seré el hombre más feliz del mundo”.

Romaña no ha hecho parte nisiquiera de microciclos, seguramente ha estado en la gran lista de bloquedos de Lorenzo, pero por delante tiene amplia competencia con jugadores como Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Willer Ditta, entre otros.

A principio de año Romaña estuvo muy cerca de vincularse a River Plate, que negoció con intensidad para hacerse con los servicios del colombianos. Sin embargo, hubo una discrepancia con el club y finalmente no se dio su traspaso.