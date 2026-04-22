¿La Selección Colombia sin delanteros? El Pulso del Fútbol, 22 de abril de 2026 00:00:00 43:46 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de Alejandro Restrepo del banquillo de Independiente Medellín. César dijo: “Los directivos del Medellín hablaron sobre el nuevo proyecto. La decisión de la salida de Alejandro Restrepo ya estaba tomada, creo que después del partido del Flamengo, pero no la habían anunciado porque estaban buscando el nuevo entrenador”. Sobre el tema Steven agregó: “Con esto dan a entender que no pasó nada en las últimas 24 horas, sino que la decisión fue pensada. El Medellín tiene más del 70% de posibilidades de clasificar, incluso más que Santa Fe, que está dentro de los ocho”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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