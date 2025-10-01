Escuelas rurales en Junín, Cundinamarca se encuentran abandonadas por contratistas de MinEducación

Cundinamarca

Caracol Radio conoció que al menos dos escuelas rurales en el municipio de Junín, Cundinamarca se encuentran en total abandono. Lo que ha hecho que decenas de niños tengan que estudiar en casas de familia, sin las instalaciones y materiales correctos.

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Junín tiene dos sedes, Alemania y la sede El Palmar. Gloria Rodríguez es docente y es quien ha denunciado esta crítica situación de las obras.

“Este trabajo duró aproximadamente dos meses y fue detenido por varias razones. No se ha cancelado el salario a los obreros y el material empleado hasta el momento fue sacado fiado en las dos ferreterías que hay en el pueblo”, indicó Gloria.

Clases en condiciones precarias

De acuerdo con Gloria, las clases se han llevado a cabo estos últimos meses en una casa de familia que les han prestado.

“Aquí en esta pieza funciona cocina, comedor y aula. El material didáctico, libros, computadores y mesas también están acumulados dentro de esta pieza que nos ofrecieron”, aseguró la maestra.

Son 6 estudiantes de la sede Alemania quienes asisten a clases en esas condiciones. Aunque este caso ha llegado a las máximas autoridades como, Gobernación y Ministerio de Educación, no les han dado alguna respuesta favorable.

La docente también señaló que aunque se entrega la respectiva alimentación del PAE a los estudiantes, esta llega en malas condiciones.

“Los niños están recibiendo alimentos que están siendo pisoteados por roedores”, sostuvo Gloria, quien añadió que existe la posibilidad de que los menores sean trasladados a la cabecera municipal.

Sin embargo, los padres están pensando en no mandar a sus hijos a estudiar si deben desplazarse hasta la zona urbana.

Por su parte, el alcalde de Junín, Juan Carlos Hernández, aseguró que se han tomado alternativas, pero que se debe solucionar este problema lo más rápido posible.

“Nos ha tocado improvisar en casas de propiedad de la Junta de Acción Comunal. Al municipio le ha tocado pagar cuatro meses el transporte de los niños para asegurar su derecho a la educación, pues se encuentra hacinados en cada respectiva escuela”.

Contratista del Ministerio de Educación habría abandonado las obras

Así como la sede Alemania se encuentra la sede El Palmar, en total abandono. Las obras están a cargo de CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 que contrató el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, una entidad que pertenece al Ministerio de Educación.

En un comunicado la entidad confirmó que el contrato de intervención de ambas sedes del colegio se encuentran " en periodo de suspensión desde el 9 de junio de 2025“. Argumentan que el contrato fue suspendido por las afectaciones a las infraestructuras que sufrieron el pasado 8 de junio, día del sismo en Medina y Paratebueno.

“Tal como se expone en su comunicación y con base en la información proporcionada por la interventoría ESI CONSULTING S.A.S., al momento de iniciar el periodo de suspensión el contratista de obra, CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, ya presentaba atrasos significativos en dichos frentes”, indican.

Estos atrasos según el Fondo son producto de problemas de planeación y ejecución, atribuibles directamente al contratista.

Por el momento, el Fondo se encuentra analizando la solicitud del contratista de adicionar tiempo al plazo ya contratado para finalizar las siete sedes educativas previstas que están en ese mismo contrato, incluidas las sedes Alemania y El Palmar.