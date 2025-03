Denuncian mal estado de la comida entregada en el PAE de La Calera: Alcalde responde

Cundinamarca

La representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, denunció las presuntas irregularidades en la comida entregada en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de La Calera.

Según la congresista, varios padres de familia han alertado la mala calidad y la poca cantidad de la comida que es servida a sus hijos durante las jornadas escolares.

En los colegios ‘Concentración Urbana Antonia Santos’ y ‘Concentración Urbana Juan XXIII’, se ha reportado que el menú aprobado por el Ministerio de Educación no se está entregando.

“Los estudiantes recibieron solo una pequeña porción de pollo desmenuzado con una cucharada de puré de papa y un jugo”, aseguró Vásquez y añadió que la leche en polvo distribuida ha provocado malestares estomacales en los niños.

Asimismo, la congresista advirtió que no se encontraron los informes mensuales de la interventoría del contrato del PAE.

“Si no hay seguimiento ni control, el riesgo de irregularidades aumenta”, señaló Vásquez.

La representante instauró denuncias en la Procuraduría y en la Contraloría para que investiguen el caso.

¿Qué responden desde la Alcaldía de La Calera?

Caracol Radio se comunicó con el alcalde de La Calera , Juan Carlos Hernández, quien indicó que la contratación del PAE no lo hace el municipio, sino la Gobernación.

“Este es un programa que no depende de la administración municipal, es un contrato de la gobernación de Cundinamarca. El municipio es un municipio no certificado y por eso no puede hacer este proceso de contratación“, precisó el alcalde.

El contrato del PAE en este municipio es manejado por CUNDIPAE 25 y La Universidad de Antioquia realiza la respectiva interventoría.

“No es que no tengamos una responsabilidad o una corresponsabilidad en el correcto funcionamiento, sino que obviamente uno lo escala a quienes les compete estas revisiones”, aseguró el mandatario quien añadió que este caso ya fue comunicado a la interventoría para que se haga el debido seguimiento.

El alcalde insistió en la necesidad del control social de la comunidad para que el PAE funcione.