Desde el Congreso piden acelerar investigaciones por caso de puntos en Unisucre

Sincelejo

En plena controversia por las denuncias sobre presuntas irregularidades en la asignación de puntos salariales a docentes en la Universidad de Sucre, la representante a la Cámara por el departamento, Karyme Cotes, llevó el tema a la plenaria del Congreso.

La congresista advirtió que, con base en información pública, denuncias periodísticas y resultados de auditoría, se requiere actuar con rapidez frente a un caso que compromete el manejo de recursos públicos y la credibilidad de la institución.

En ese contexto, solicitó a la Contraloría y la Procuraduría avanzar con celeridad en las investigaciones para establecer posibles responsabilidades.

Además, hizo un llamado al Ministerio de Educación para actualizar el Decreto 1279 de 2002, al considerar que es una norma que no se ajusta a las dinámicas actuales de la academia, marcadas por la producción masiva de publicaciones, el uso de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La representante también instó a la Universidad de Sucre a fortalecer su reglamentación interna, con criterios más claros y transparentes que garanticen la sostenibilidad financiera, el mérito académico real y eviten distorsiones en el sistema de incentivos.

Finalmente, señaló que si bien la academia requiere estímulos, estos deben estar respaldados por controles efectivos, reglas claras y confianza pública, en medio de una situación que mantiene en alerta a la comunidad universitaria.