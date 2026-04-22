Denuncian falsas solicitudes de proyectos y suministros a nombre de Fedearroz en Tolima

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) emitió una nueva alerta dirigida a productores, Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas y entidades gubernamentales sobre el uso fraudulento del nombre de su gerente general, Rafael Hernández Lozano.

Hernández manifestó que esta modalidad de estafa, que ya se había presentado en los departamentos de Meta y Casanare, se ha extendido recientemente al norte del Tolima, donde varios agricultores ya han sido víctimas de engaños.

Modalidades de estafa detectadas Los delincuentes contactan a las víctimas solicitando documentos o dinero bajo la falsa promesa de:

Inscripción en proyectos viales, educativos o productivos.

Entrega de premios y agroinsumos.

Realización de diversos trámites institucionales.

Ante esta situación, Fedearroz enfatiza que cualquier solicitud de dinero para trámites a nombre del gremio o de sus funcionarios es completamente ilegal y fraudulenta.

La federación aclara que no utiliza estos mecanismos para la gestión de sus proyectos o la entrega de insumos.