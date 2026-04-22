Delimitación del Páramo de Pisba sigue en deuda mientras en Tasco persisten dudas pese a avances

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportó un avance del 45 % en la delimitación participativa del Páramo de Pisba, con acuerdos logrados en seis de los 13 municipios involucrados y la participación de más de 900 habitantes en jornadas de concertación. Este proceso se adelanta en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, que ordena garantizar la participación de las comunidades en decisiones sobre estos ecosistemas estratégicos.

El alcalde de Tasco, Germán Morales, explicó que el proceso ha estado marcado por inquietudes de la comunidad frente a su futuro en el territorio. «...En esta fase surgen muchas preguntas que el Ministerio no puede responder por sí solo y debe apoyarse en entidades del orden nacional y departamental para resolverlas...», señaló el mandatario, al referirse a las dudas sobre las implicaciones sociales y económicas de la delimitación.

Morales también destacó la participación de distintos sectores del municipio en las mesas de diálogo, subrayando la importancia de que la comunidad sea garante del proceso. «...Invitamos a todos los sectores socioeconómicos y a la población en general para que participen, porque este no es un proceso fácil, especialmente cuando las comunidades se preguntan qué va a pasar con quienes han vivido históricamente en el páramo...», afirmó. En el caso de Tasco, indicó que ya se han desarrollado dos mesas de diálogos ecosistémicos con presencia del Ministerio y las comunidades.

Mientras tanto, autoridades locales resaltan la importancia de mantener el diálogo en territorio y advierten la necesidad de avanzar sin más retrasos. Actualmente, continúan las mesas de concertación en municipios como Socha, Tasco y Gámeza, con el objetivo de completar el proceso de delimitación del páramo, considerado clave para la protección ambiental y el equilibrio entre conservación y desarrollo de las comunidades.