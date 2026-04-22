Como preocupante califica José Luis Bohórquez denuncia de atentado contra Iván Cepeda en Boyacá

“Creo yo, ya es necesario que se empiece a tocar el tema de cómo están funcionando las estructuras armadas, no solamente las del valle de Tenza, sino en Boyacá", José Luis Bohórquez

Boyacá

El recientemente elegido Representante a la Cámara del Pacto Histórico por Boyacá, José Luis Bohórquez se declaró preocupado por las denuncias que hizo el presidente, Gustavo Petro sobre la planeación desde el valle de Tenza en Boyacá de un atentado contra el candidato presidencial, Iván Cepeda.

“Bien preocupante la situación. El presidente ha manifestado que la posibilidad de atentado hacia candidatos presidenciales como Iván Cepeda puede venir de la Junta del Narcotráfico. Le recuerdo a la gente que la Junta del Narcotráfico es una organización que el presidente ha denunciado que tiene estructura real, que uno de sus líderes es alias “Patricia”, un boyacense condenado en Estados Unidos por narcotráfico, esmeraldero y que hoy se encuentra en Medio Oriente”.

Recordó Bohórquez los nexos de esta persona con dos esmeralderos asesinados en el norte de Bogotá.

“Ese mismo personaje que tuvo negocios con el señor Jesús Hernando Morales, el mismo que falleció, que lo mataron, lo asesinaron como con un francotirador en el norte de Bogotá el año pasado. Igual De igual forma que el esmeraldero Pedro pechugas. Entonces aquí hay varios hechos que tienen en común que se Junta el tema de la violencia, del narcotráfico, de bienes, de la mafia, parece ser y de esmeraldas”.

Pidió que se investigue a fondo estas graves denuncias.

“Creo yo, ya es necesario que se empiece a tocar el tema de cómo están funcionando las estructuras armadas, no solamente las del valle de Tenza, sino en Boyacá en general, y creo que lo que está denunciando al presidente, Petro es la profundización. Bien sabemos que se han encontrado cultivos de narcóticos en el valle de Tenza, sabemos que hay personas condenadas por narcotráfico y por usar y para blanquear capitales con las esmeraldas usando el tema del narcotráfico. Creo que va siendo hora de que Boyacá hable del tema, de sus organizaciones criminales, desde el lavado de activos, los que manejan drogas y los que están usando industrias mineras o de otra índole para lavar activos e infundir miedo y temor como lo que han ido pasando en lugares históricos de Boyacá”.