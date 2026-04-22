Así puede sacar el certificado de nacionalidad con cédula digital desde el celular y sin hacer filas. Crédito: Página Web Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que por primera vez se utilizará la cédula digital como medio de autenticación biométrica para que las personas puedan realizar trámites remotos.

Le podría interesar: Registraduría tiene más de 60.000 cédulas represadas en Bogotá: Esto pasa si no se reclaman a tiempo

Dicha solución será implementada para el certificado de nacionalidad, el cual podrá ahora ser gestionado por las personas que cuenten con la cédula de ciudadanía digital activa en sus celulares, a diferencia del proceso previo en el que era obligatorio desplazarse a las oficinas de la entidad.

“De esta manera, nosotros primero nos autenticamos con la cédula digital y, posterior a ello, seguimos los pasos del pago y datos que son requeridos para realizar la descarga”, señaló el director nacional de Identificación, Álvaro Alfonso Araújo.

¿Para qué sirve el certificado de nacionalidad en Colombia?

Este documento sirve para que las personas puedan demostrar su nacionalidad colombiana en trámites en los que se solicite dicha validación, como podría ser en procesos judiciales, notariales, bancarios, herencias y procedimientos en el exterior, entre muchos otros.

Lea también: Registraduría abrió convocatoria de supernumerarios 2026 y pagará más de $3.300.000: Aplique

Para obtener el certificado de nacionalidad se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Tener la cédula de ciudadanía ya expedida

No tener la cédula ciudadanía cancelada

La Registraduría destaca que gracias al nuevo método se eliminan desplazamientos y filas, reduciendo el tiempo de atención. Además, la entidad subraya que el certificado de nacionalidad digital es exactamente igual y tiene los mismos efectos legales del certificado que se expide en las sedes de la Registraduría.

El nuevo certificado de nacionalidad cuenta con la firma digital del coordinador del área que lo expide e incluye un código de verificación que permite a cualquier entidad validar su autenticidad en línea.

Sacar el certificado de nacionalidad con la cédula digital: paso a paso

Así es el nuevo procedimiento paso a paso para obtener el certificado de nacionalidad con la cédula digital:

Ingrese a la página web de la Registraduría y haga clic en “Registro civil e identificación”, luego en “Certificados” y posteriormente en la opción “Certificado de nacionalidad en línea”. Registre sus datos en la plataforma y escoja la opción de solicitud del certificado. El sistema generará un código QR que deberá ser escaneado desde la aplicación móvil ‘Cédula Digital Colombia’, mediante la funcionalidad ‘Transacciones’. Valide su identidad mediante la prueba de biometría facial. Tras la confirmación, se habilitará de inmediato la pasarela de pagos por PSE. El costo del trámite es de $18.250. Finalizado el pago, el sistema generará automáticamente el certificado de nacionalidad en formato PDF, el cual cuenta con la fotografía asociada a la cédula digital y las huellas dactilares almacenadas en las bases de datos de la Registraduría, lo que garantiza la identificación del titular y la autenticidad del documento.

Este podrá ser descargado directamente por el usuario y, adicionalmente, será enviado al correo electrónico previamente registrado.