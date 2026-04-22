América de Cali busca en Bogotá, los 3 puntos de la clasificación a Play off

En partido correspondiente a la fecha 5 de la liga colombiana, aplazado por no disponibilidad del estadio el Campin de Bogotá, en su momento, Fortaleza FC y América de Cali juegan esta noche para quedar al día con el calendario. Estos tres puntos en disputa representan una oportunidad valiosa para que los escarlatas se consoliden en el grupo de los ocho primeros de la tabla.

El técnico David González ha tenido que gestionar su nómina para este cierre de fase regular e implementa rotación como lo hizo recientemente en la victoria ante Millonarios. Para hoy fueron convocados Andrés Mosquera, Brayan Correa y José Cavadía como reemplazo de Danny Rosero, Dylan Borrero y Darwin Machis a quienes le dieron descanso, pensando en el clásico ante el Cali este próximo fin de semana.

América llega en la sesta posición con 27 puntos, de tal manera que la victoria hoy le permitiría llegar a 30 puntos, cifra que tradicionalmente se considera el “número mágico” para asegurar un cupo en los cuadrangulares finales.

Fortaleza, aunque está en la parte baja de la tabla (15º), viene de mostrar mejoría con jugadores como Sebastián Navarro y Andrés Arroyo, por lo que no será un trámite sencillo para la “Mechita”.

FICHA TECNICA:

Liga Dimayor 2026-I (Fecha 5 – Pendiente 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Posibles nóminas:

FORTALEZA:

Miguel Silva, Santiago Cuero, Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo, Sebastián Herrera, Jhoiner Salas.

AMÉRICA :

Jean Fernandes, Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Jhon Murillo, Tomas Angel.