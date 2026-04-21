Escuchábamos disparos cada 10 segundos: impactante relato de colombiana en pirámides de Teotihuacán

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Daniela Martínez, turista colombiana en México, habló en 6AM W acerca del tiroteo que hubo en las pirámides de Teotihuacán y que cuatro heridos, dos de ellos colombianos: una mujer y su hijo de 6 años.

Contó que ella estaba ingresando a ese importante sitio turístico cercano a Ciudad de México y escucharon los primeros disparos, aunque no sabían realmente qué era.

“Los primeros segundos no se sabía qué era o de dónde venía. Luego, cuando comenzó el rumor de que eran disparos, todos corrieron”, dijo.

Vea aquí: Tiroteo en pirámides de México deja dos personas muertas

Relató que su grupo estaba en la entrada, por lo que, al momento de los disparos, sintió cómo el resto de las personas corría hacia ellos.

“Salimos a la puerta número 4 y allí no había seguridad, solo un vigilante para toda esa zona arqueológica”, mencionó.

El atacante estaba ubicado en la parte alta de una de las pirámides, desde donde tenía visión del resto de las personas. Martínez contó que no logró identificar al agresor, pero sí escuchaban “el mismo disparo cada 10 o 20 segundos”.

Finalmente, lograron entrar al vehículo grupal que los había llevado. “Nuestro guía acogió a muchas personas que estaban muy asustadas”. No obstante, recordó que a quienes iban solos, sin ningún tipo de guía, no se les dio la orden de evacuar.

¿Qué tanto demoró en llegar la Policía?

“Yo demoré corriendo entre 3 y 5 minutos desde la calle de los muertos hasta la primera puerta. Lo primero que vi era a un vigilante al que le estaban diciendo que el atacante tenía un arma y un cuchillo. En los primeros 15 minutos no llegaron, a menos que hayan entrado por otra puerta”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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