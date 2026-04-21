Universidad de Sucre responde a polémica por salarios docentes y llama a la calma institucional

Sincelejo

La Universidad de Sucre se pronunció oficialmente frente a la controversia generada por denuncias sobre presuntos salarios elevados de algunos docentes, situación que ha intensificado la tensión al interior del campus y derivado en una asamblea permanente.

En un comunicado de una página, firmado por la Rectoría, la institución expone cinco puntos en los que busca aclarar el alcance de la información que ha circulado en los últimos días.

En primer lugar, rechaza las generalizaciones contra todo el cuerpo profesoral, al considerar que estas afectan la reputación de la comunidad académica.

Asimismo, explica que los datos divulgados corresponden a procesos de verificación administrativa solicitados por el Ministerio de Educación, y precisa que los informes conocidos son de carácter preliminar, es decir, no constituyen decisiones definitivas ni determinan responsabilidades.

La Universidad también advierte que algunas interpretaciones han generado desinformación, contribuyendo a un ambiente de mayor tensión dentro de la institución. En ese sentido, aclara que las posturas de estudiantes u otros sectores no representan la posición oficial.

Finalmente, el comunicado menciona preocupaciones sobre posibles impactos en la sostenibilidad financiera relacionados con el régimen salarial docente y reitera el llamado al respeto, al debido proceso y a la convivencia.

Este pronunciamiento se da en medio de un contexto marcado por denuncias públicas, cuestionamientos al sistema de puntos salariales y un ambiente de conflictividad que mantiene en alerta a la comunidad universitaria en el departamento.