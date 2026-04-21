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Tiroteo en pirámides Teotihuacán: Guía denuncia que zona arqueológica no tiene detector de metales

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El pasado lunes 20 de abril se registró un hecho que generó pánico entre los guías turísticos que realizaban recorridos en las pirámides de Teotihuacán, en México, luego de que un hombre disparara contra varios visitantes en la zona arqueológica.

El ataque dejó un ciudadano canadiense muerto y seis personas heridas, de las cuales cuatro recibieron impactos de bala.

Caracol Radio se contactó con la guía turística Maribel, quien se encontraba en el lugar en ese momento acompañando a dos extranjeros. La mujer aseguró que el sitio no cuenta con equipos de detección de metales en los accesos a las pirámides.

Así fue el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

Escuche la entrevista completa AQUÍ: