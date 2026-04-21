Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Uramita por uso desautorizado de recursos públicos

Uramita, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Uramita, Antioquia, Jesús María Rúa Arias, por presuntas irregularidades en la conciliación de un acuerdo por cerca de 630 millones de pesos, tramitado en diciembre de 2021.

De acuerdo con el órgano de control, el entonces mandatario habría suscrito y gestionado el acuerdo sin cumplir los requisitos legales, lo que habría ocasionado un posible detrimento patrimonial al municipio, al comprometer recursos públicos sin la autorización del Comité de Conciliación ni el cumplimiento de los procedimientos y principios de legalidad, transparencia y defensa del patrimonio estatal.

Frente a estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia calificó la conducta de Rúa Arias como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.