Lotería de Medellín anuncia sorteo extraordinario con bolsa de $75.000 millones
El sorteo extraordinario de la Lotería de Medellín tendrá un premio mayor de $25.000 millones y se realizará el 20 de junio de 2026.
Medellín, Antioquia
La Lotería de Medellín anunció la realización de su sorteo extraordinario 0018, que contará con un plan de premios superior al de los sorteos ordinarios y un acumulado total de $75.000 millones.
De acuerdo con la entidad, el evento incluirá un premio mayor de $25.000 millones, además de otros incentivos distribuidos en diferentes categorías, entre ellos un premio de $2.000 millones, varios de $500 millones y otros montos menores.
También se contemplan premios adicionales y aproximaciones dentro del esquema general del sorteo.
El sorteo extraordinario está programado para el sábado 20 de junio de 2026 a las 11:00 p. m., y hace parte de las jornadas especiales que realiza la entidad durante el año.