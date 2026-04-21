Lotería de Medellín anuncia sorteo extraordinario con bolsa de $75.000 millones

Medellín, Antioquia

La Lotería de Medellín anunció la realización de su sorteo extraordinario 0018, que contará con un plan de premios superior al de los sorteos ordinarios y un acumulado total de $75.000 millones.

De acuerdo con la entidad, el evento incluirá un premio mayor de $25.000 millones, además de otros incentivos distribuidos en diferentes categorías, entre ellos un premio de $2.000 millones, varios de $500 millones y otros montos menores.

También se contemplan premios adicionales y aproximaciones dentro del esquema general del sorteo.

El sorteo extraordinario está programado para el sábado 20 de junio de 2026 a las 11:00 p. m., y hace parte de las jornadas especiales que realiza la entidad durante el año.