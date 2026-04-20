Investigan a alcalde de San Jerónimo por presunta inhabilidad para el cargo

San Jerónimo, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de San Jerónimo, Antioquia, Donald Fernán Vivares Gallego, por haberse inscrito y posesionado en el cargo pese a una presunta inhabilidad.

Según el ente de control, el mandatario habría sido elegido para el periodo 2024–2027 aun cuando tendría un vínculo en segundo grado de consanguinidad con una persona que ejerció autoridad administrativa en el municipio dentro del año previo a su elección.

De acuerdo con la investigación, una hermana del alcalde se desempeñó como coordinadora administrativa en la empresa Aguas de San Jerónimo S.A.S. E.S.P., entidad encargada de la prestación de servicios públicos en el municipio.

Procuraduría evalúa posible inhabilidad

El caso busca establecer si se configuró una violación a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que regula las inhabilidades para aspirar a cargos de elección popular como el de alcalde.

Con la apertura de la investigación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santafé de Antioquia pretende esclarecer los hechos y determinar si hay lugar a responsabilidades disciplinarias.