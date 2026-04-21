Presidente (e) de Ecopetrol visitó el proyecto de regasificación en Puerto Bahía

Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy, y Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de Ecopetrol en la Regasificadora de Puerto Bahía. // Colprensa

El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra, realizó una visita técnica al puerto de Puerto Bahía, en Cartagena, donde avanza el proyecto estratégico de importación y regasificación de gas natural que busca fortalecer la seguridad energética del país.

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Durante el recorrido, el directivo estuvo acompañado por el presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales, y el gerente de Puerto Bahía, Raúl Pérez, con quienes revisó los avances operativos y logísticos de esta iniciativa considerada clave para garantizar el suministro de gas natural en Colombia en el mediano y largo plazo.

El proyecto, que se desarrollará en las instalaciones portuarias ubicadas en la zona industrial de Cartagena, contempla la implementación de infraestructura especializada para la recepción de gas natural licuado (GNL), su almacenamiento y posterior regasificación, proceso que permitirá su integración al sistema nacional de transporte de gas.

Durante la visita, los representantes de las compañías involucradas destacaron que esta iniciativa constituye un paso fundamental para diversificar las fuentes de abastecimiento energético del país, especialmente en un contexto de creciente demanda de gas natural por parte de los sectores residencial, industrial y energético.

El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra, señaló que el proyecto representa una apuesta estratégica para fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional y garantizar la disponibilidad de gas en escenarios de alta demanda o eventual disminución de la producción local.

Por su parte, el presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales, resaltó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para impulsar proyectos de infraestructura energética que contribuyan al desarrollo económico y a la competitividad del país.

El gerente de Puerto Bahía, Raúl Pérez, explicó que las instalaciones portuarias cuentan con las condiciones técnicas necesarias para albergar este tipo de operaciones, posicionando a Cartagena como un nodo estratégico para el manejo de gas natural licuado en la región Caribe.

Este proyecto de regasificación se suma a otras iniciativas orientadas a fortalecer la matriz energética nacional, en momentos en que el país avanza en la transición hacia fuentes más limpias y eficientes, donde el gas natural continúa desempeñando un papel clave como combustible de respaldo.

Con el desarrollo de esta infraestructura, se espera mejorar la capacidad de respuesta del sistema energético colombiano ante eventuales contingencias, al tiempo que se consolida la posición de Cartagena como un punto estratégico para la logística energética del país.