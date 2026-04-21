Precio del dólar en Venezuela HOY 21 de abril de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

De fondo a la izquierda: Imagen ilustrativa de estadísticas económicas. A la derecha hay una foto de referencia de una refinería de petróleo instalada en el mar (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este martes de la cuarta semana de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 21 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 481,69890000 bolívares venezolanos (VES) para este martes 21 de abril de 2026, lo que significa una leve subida respecto a la cifra presentada el día anterior (481,21770000 bolívares)

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 567,58099688 bolívares.

567,58099688 bolívares. Yuan chino: 70,66245654 bolívares.

70,66245654 bolívares. Lira turca: 10,73423732 bolívares.

10,73423732 bolívares. Rublo ruso: 6,42828317 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 21 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada de este martes 21 de abril, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 511,8334 para compra - 578,7783 para venta

511,8334 para compra - 578,7783 para venta Banesco: 537,7786 para compra - 481,9531 para venta

537,7786 para compra - 481,9531 para venta Banplus : 534,8112 para compra - 560,0946 para venta

: 534,8112 para compra - 560,0946 para venta Banco Nacional de Crédito BNC: 528,4593 para compra - 553,8546 para venta

528,4593 para compra - 553,8546 para venta Banco Mercantil: 553,8936 para compra - 570,7500 para venta

553,8936 para compra - 570,7500 para venta Otras instituciones: 552,1813 para compra - 562,7115 para venta

Delcy Rodríguez anunció aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

Consulte aquí: Venezuela: protesta por aumento salarial resulta en represión

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Venezuela retoma relaciones con el FMI y se aceleran planes para obtener créditos

El pasado jueves 16 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que retomarán relaciones con Venezuela, las cuales se habían suspendido desde 2019, cuando reconocieron el mandato de Juan Guaidó como el gobierno legítimo del país bolivariano.

También se conoció de la reunión que sostuvo el Banco Mundial con el representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, el 20 de abril en Washington, en la que ambas partes abordaron posibles vías de cooperación en materia de inversión y generación de empleo.

El ahora reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.

Sin embargo, cabe acotar que el proceso para que el país pueda cumplir los requisitos para solicitar un crédito y hacer parte de estos foros económicos requerirá meses de esfuerzo y ofrecimiento de datos económicos certeros con su realidad nacional.

Se espera que el Banco Mundial también se una a esta retoma de relaciones, lo que podría abrir nuevas líneas de crédito para el país, que enfrenta graves dificultades económicas.

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