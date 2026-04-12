Excanciller Óscar Maúrtua: Perú ha girado a un modelo de gobierno parlamentario de facto

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El exministro de relaciones exteriores de Perú, Oscar Maúrtua de Romaña, conversó con Caracol Radio sobre el desarrollo de la jornada electoral peruana en la que 27 millones de ciudadanos están convocados a elegir nuevo presidente y a renovar el Congreso.

Expectativa de cambio

Maúrtua aseguró que la expectativa ciudadana es que el país entre en una fase de cambio en la que se salga de “esta sucesión de gobernantes que te han dañado tanto a la imagen democrática del Perú, de la propia vitalidad democrática, del régimen institucional nacional. A razón de eso se siente a nivel nacional una concurrencia muy significativa”.

El excanciller señaló que las dificultades en la entrega de material electoral y retrasos en la jornada son muestra de los problemas logísticos que enfrenta el país para atender a 27 millones de electores.

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Segunda vuelta inevitable

“Yo creo que hay un común denominador, una coincidencia que aflora de que el Perú va a tener que llegar a un balotaje a una segunda vuelta. Las proporciones de encuestas (…) son de porcentajes que no permiten asegurar un triunfo en primera vuelta de ninguno de los punteros que podrían estar siendo registrados en estas versiones no oficiales”, explicó Maúrtua.

El exministro de relaciones exteriores de Perú, Óscar Maúrtua. (Foto: Cortesía) Ampliar El exministro de relaciones exteriores de Perú, Óscar Maúrtua. (Foto: Cortesía) Cerrar

¿Migrar a un modelo más parlamentario?

El exministro de Relaciones Exteriores explicó que el salir del modelo presidencialista no está contemplado en la Constitución del 93, aun así “de facto hemos girado a un modelo muy parlamentarista, pero la jurídica y constitucionalmente la Constitución está muy bien definida con su régimen presidencialista”.

“Inocultablemente ha habido una un debilitamiento de la Constitución, de la Institución Presidencial y un Congreso muy empoderado, con fuerzas políticas concertadas (…) y que han impuesto la modalidad que se ha venido generando en el país en los últimos tiempos”, destacó el excanciller.

8 presidentes

Maúrtua consideró como muy preocupante la percepción que tiene el mundo de Perú por cuenta del cambio de presidentes que ha dejado 8 mandatarios en una década.

“ Muy adverso., genera inestabilidad, expone la inversión del capital extranjero tan importante para la nación que es tan requerido para el desarrollo económico, pero al mismo tiempo constatamos que, a pesar de todas esas dificultades y de esa inestabilidad política, hay un concepto que se viene perfilando en el Perú y es el llamado de las dos cuerdas”, dijo Maúrtua.

El excanciller explicó que las dos cuerdas son “ la cuerda económica y la cuerda política. La cuerda política hace sus actividades y la cuerda económica sigue creciendo producto del esfuerzo del emprendimiento del pueblo peruano, de los precios de los minerales que tanto existen en el Perú”.

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Una hora más

Ante los problemas de entrega de material electoral en Perú, la autoridad electoral decidió ampliar una hora más el tiempo para votar.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizador de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 6PM hora local.

Los problemas de distribución de material electoral causaron que algunos centros de votación, particularmente en Lima, no pudiesen abrir a las 7AM e incluso algunas mesas no empezaron a funcionar hasta las 10AM.

Escuche la entrevista completa:

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