Perú: candidato López Aliaga pide anular elecciones presidenciales por denuncias de fraude

Pese a que los observadores electorales consideran que la jornada no tuvo situaciones de fraude, el candidato presidencial Rafael López Aliaga asegura que los problemas logísticos viciaron el proceso. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

El ultraconservador Rafael López Aliaga, uno de los candidatos más votados según el escrutinio parcial de las caóticas presidenciales de Perú, pidió declarar la “nulidad” de los comicios que encabeza Keiko Fujimori y que prevén una segunda vuelta el 7 de junio.

Las elecciones del domingo se vieron empañadas por problemas en la entrega de papeletas de votación, ánforas y otros materiales en Lima, con retrasos en decenas de centros de sufragio que obligaron a las autoridades a ampliar los comicios hasta el lunes.

Anular la elección

El Jurado Nacional de Elecciones “tiene que actuar, declarar nulo todo este proceso, o que vea cómo soluciona esto”, dijo el líder de Renovación Popular a la prensa.

“Lo que estoy diciendo es algo más de fondo: es nulidad”, precisó al término de su encuentro con los periodistas.

El exalcalde de Lima, quien se hace llamar Porky, como el cerdito de las caricaturas, además llamó a la ciudadanía a protestar.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles”, escribió con mayúsculas a sus seguidores en Facebook.

Elección ajustada

Con un 80% de las actas contabilizadas, la derechista Keiko Fujimori de 50 años alcanza un 16.8% de los votos válidos.

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En la ajustada pugna le siguen el ultraconservador Rafael López Aliaga, el socialdemócrata Jorge Nieto y el izquierdista Roberto Sánchez.

“Exigimos el respeto irrestricto a cada voto de los peruanos. Ningún voto vale más, señor López Aliaga”, dijo en rueda de prensa Sánchez, quien viene remontando en los conteos.

El caos en la organización de estos comicios añade un elemento más a la fuerte inestabilidad política en este país rico en recursos minerales y azotado por la criminalidad.

En la última década ha tenido ocho mandatarios, la mitad destituidos por el Congreso.

Desorden y desconfianza

“Ha sido un fracaso rotundo de la democracia”, dice a la agencia AFP Luis Gómez, trabajador independiente de 60 años en un distrito del sur de Lima.

La autoridad electoral tuvo que ampliar la votación para más de 50.000 peruanos que se quedaron sin sufragar en 13 locales que no abrieron el domingo.

El Jurado Nacional de Elecciones, máxima tribunal electoral, denunció al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por delitos contra el derecho al sufragio. Uno de ellos fue detenido.

Policías y fiscales intervinieron las oficinas de la ONPE el domingo para recabar documentación sobre la contratación de la empresa encargada del reparto de los materiales.

“Es muy grave lo que ha pasado”, dice a la AFP el politólogo Eduardo Dargent. “Le ha dado armas en el peor momento a un montón de gente que, al no estar contenta con el resultado, va a gritar ‘fraude’ o cosas peores”, advierte.

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Lentitud y malestar

El conteo de votos avanza lentamente mientras los electores permanecen a la expectativa, algunos con sospechas tras toda la agitación de estos comicios en los que compitió un récord de 35 candidatos presidenciales.

Con el paso de las horas, la distancia entre los tres candidatos que compiten por el segundo puesto se estrecha.

La única que aparece como clara favorita para pasar al balotaje del 7 de junio es Keiko Fujimori.

“Las cifras están bien cortas entre cada candidato. Lo que hay que hacer es esperar con prudencia”, señaló la lideresa de Fuerza Popular a periodistas, al salir de su vivienda.

El más crítico del proceso ha sido López Aliaga, quien el domingo ya había calificado los incidentes como parte de un “fraude electoral gravísimo”.

“(No) hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para asegurar” que lo hubo, señaló a periodistas Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea.

Criminalidad de trasfondo

Perú experimenta una violenta escalada de criminalidad, que es la principal preocupación de los peruanos y dominó los discursos de campaña.

Los homicidios se duplicaron y las denuncias de extorsión aumentaron ocho veces entre 2018 y 2025, según datos oficiales.

Este domingo los peruanos también eligieron por primera vez desde 1990 diputados y senadores, tras más de tres décadas de un Congreso unicameral.