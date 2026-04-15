La izquierda sube al segundo lugar en Perú: Roberto Sánchez enfrentaría a Keiko Fujimori en balotaje
Con el 90.16 % del escrutinio, Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 16,95 % de los votos válidos, equivalente a 2.587.154 papeletas, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) cuenta con el 11,98 %, gracias a las 1.828.331 papeletas a su favor; por encima de López Aliaga (Renovación Popular), que registra el 11,94 % con 1.817.943 sufragios.
El izquierdista Roberto Sánchez, próximo al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), arrebató este miércoles al ultraderechista Rafael López Aliaga el segundo lugar en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, y se enfila a disputar la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori.
Con el 90.098 % del escrutinio, Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 16,95 % de los votos válidos, equivalente a 2.589.067 papeletas, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) cuenta con el 11,99 %, gracias a las 1.831.063 papeletas a su favor; por encima de López Aliaga (Renovación Popular), que registra el 11,93 % con 1.822.583 sufragios.
En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 11,11 % de los votos válidos, lo que significa 1.697.302 papeletas.
Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), registró su mayor escalada el martes en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Fallas logísticas, denuncias de fraude y solicitud de anular los comicios
Las presidenciales fueron afectadas el pasado domingo por problemas en la distribución de papeletas de votación y ánforas, lo que motivó retrasos en la apertura de decenas centros de votación en Lima.
Unas 50.000 personas se quedaron sin votar, lo que obligó a las autoridades a convocarlos de nuevo el lunes.
El ultraconservador López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Trump, criticó los comicios y pidió a las autoridades anular la elección tras denunciar un supuesto fraude.
Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una “narrativa de fraude”.