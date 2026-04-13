Elecciones en Perú: ¿por qué hubo denuncias de fraude?

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, Fernando Tuesta, politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la entidad encargada de organizar y ejecutar las elecciones en Perú, habló sobre las elecciones presidenciales en el país andino, las cuales no han estado exentas de denuncias de fraude y fallas logísticas.

Para Tuesta, hablar de fraude, como lo hizo el candidato Rafael López Aliaga, es “exagerado” e “irresponsable”; sin embargo, durante la jornada electoral del pasado domingo ocurrieron hechos “no esperables”.

“En algunas mesas de votación no se abrió el proceso electoral por falta de material”, explicó el politólogo.

Otro hecho que generó polémica fue la demora en dar los resultados, a lo que Tuesta dijo que Perú no tiene un “conteo rápido oficial”, sino una entrega de información por parte de la ONPE “conforme lleguen las actas”, lo cual, por las fallas en logística, puede demorar el proceso.

Extensión del plazo electoral. ¿Votantes condicionados?

Debido a esas fallas, las autoridades electorales peruanas tomaron una decisión sin precedentes: extender el plazo electoral en 13 mesas para este lunes. Sin embargo, esos votantes ejercieron su derecho conociendo ya los resultados de al menos el 50 % de la población electoral peruana.

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales afirmó que “sin duda” esto iba a influir o condicionar la decisión del electorado restante, pero “estamos hablando de más o menos 50,000 personas de un universo de 27,5 millones” de ciudadanos.

¿Dudas sobre los resultados?

López Aliaga denunció fraude y pidió capturar al actual jefe de la ONPE por las fallas que se presentaron durante la jornada electoral.

Por ahora, la candidata Keiko Fujimori se encuentra consolidada en el primer lugar, mientras que López Aliaga se encuentra en segundo lugar. “Nos encaminamos a una situación muy difícil por la posibilidad de que López Aliaga” caiga al tercer puesto y “vuelva a insistir con el tema del fraude y que le han robado votos. Esto puede llegar a una situación bastante peligrosa”.

Una década de inestabilidad

Perú ha vivido ocho presidentes en los últimos diez años, generando una inestabilidad política que, según analistas, podría seguir en los próximos años.

“Solo debieron ser dos presidentes” en esa década, aseguró Tuesta, añadiendo que “el Congreso de la República, a través de una coalición que se ha construido, ha centralizado el poder y ha vaciado el poder” del Ejecutivo.

“Nosotros no tenemos ya un jefe de Gobierno y jefe de Estado, que es el presidente de la República, sino que, en la práctica, solamente es jefe de Estado porque gobierna solamente según la voluntad del Congreso. Esto se tenía que cambiar o era una oportunidad de cambiar en estas elecciones”.