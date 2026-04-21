Neutralizan depósito con más de una tonelada de explosivos en Putumayo

Neiva

En una operación contra las amenazas a la seguridad de la población civil, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate n.° 27, orgánico de la Vigésima Séptima Brigada, ubicaron y neutralizaron un depósito ilegal de explosivos de fabricación improvisada en zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, que pertenecería al grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia, estructura Comandos de Frontera.

La acción militar se desarrolló en la vereda Agua Negra 2, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Este resultado fue posible g al trabajo articulado de binteligencia militar, con capacidades de la Regional de Inteligencia de la Amazonía, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina n.° 30 y la judicialización de la Sijin de la Policía Nacional en Puerto Asís.

Durante el procedimiento, las tropas detectaron un depósito que contenía 1607 kilogramos de una sustancia al parecer explosiva de fabricación improvisada, con características similares al ANFO. Este material, altamente peligroso, sería utilizado para la elaboración indiscriminada de artefactos explosivos improvisados que afectarían a la población civil y la estabilidad en la región.

La destrucción controlada de este depósito permitió neutralizar la fabricación de aproximadamente 8000 artefactos explosivos, entre ellos minas antipersonal, mitigando de manera significativa el riesgo para la población civil y la Fuerza Pública. Con este resultado, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la seguridad en el departamento del Putumayo.