La Dirección de Administración Judicial también pide condenar a Pedro José Suárez Vacca

Es investigado por otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila Santana condenado por tráfico de estupefacientes agravado y secuestro simple

Tunja

La apoderada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dentro del proceso adelantado contra Pedro José Suárez Vacca por el delito de prevaricato por acción en la modalidad de delito continuado también le pidió a la Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que condene al representante a la Cámara por hechos ocurridos cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la ciudad de Tunja.

El actual congresista es investigado por otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila Santana condenado por tráfico de estupefacientes agravado y secuestro simple, sin tener derecho.

“No existía un margen de interpretación razonable, no se trataba de un vacío normativo, no era un asunto debatible hermenéuticamente, de manera que la decisión adoptada por el aquí procesado contradijo de manera directa, clara e inequívoca el texto legal aplicable y esto bajo el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia, implica que no estamos ante un error judicial o una interpretación discutible. Por el contrario, estamos frente a una decisión manifiestamente contraria a la ley dable, concluir que el actuar del procesado fue doloso por cuanto conocía la existencia de esa prohibición legal, expresa, omitió valorar adecuadamente los antecedentes penales del condenado y esa información era una información que él tenía disponible, de manera que no hubo una valoración adecuada”.

Asegura la funcionaria que con estas decisiones se afectó gravemente la confianza de la gente en la administración de justicia.

“Esas decisiones adoptadas por el procesado no solo vulneraron el ordenamiento jurídico, sino que generaron un grave impacto a la dirección ejecutiva administración judicial, ya que afectaron el buen nombre y reputación de la rama judicial, comprometieron la confianza de la ciudadanía en la administración de Justicia y generaron una percepción de arbitrariedad en decisiones judiciales que son de relevancia”.

Advierte que el funcionario encargado de cumplir, hacer cumplir y aplicar la ley se apartó de ella para tomar esa decisión.

“Actuó como un servidor público en ejercicio de sus funciones, profirió resoluciones judiciales que fueron manifiestamente contrarias a la ley en esos términos que han sido exigidos por la jurisprudencia y actuó con dolo, encontrándose acreditados esos elementos estructurales del delito de prevaricato por acción. Por lo tanto, esta representación de la parte civil solicita se declare la responsabilidad penal del señor Pedro José Suárez Vacca, por el delito de prevaricato por acción agravado en la modalidad de delito continuado”.

Así mismo, la funcionaria solicitó que el procesado de ser condenado ofrezca disculpas públicas.

“En el evento en que se profiere una sentencia de carácter condenatorio se le ordene realizar una manifestación de arrepentimiento y ofrecimiento de excusas públicas”.