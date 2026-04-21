Investigan homicidio de Elmer Orejuela, joven judoca atacado por sicarios en Palmira

Palmira

Hay luto en el deporte colombiano tras el asesinato de Elmer Daniel Orejuela Rivas, joven judoca de 23 años, quien fue atacado con arma de fuego en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El hecho se registró el pasado domingo 19 de abril en el barrio Coronado, donde también perdió la vida Franger Herney Rengifo Zea de 19 años.

De acuerdo con información suministrada por familiares a las autoridades, ambos se movilizaban en una motocicleta luego de finalizar un partido de fútbol en una cancha cercana al sector, cuando fueron interceptados por dos hombres armados que les dispararon y huyeron del lugar. Las autoridades buscan a los responsables e investigan las razones detrás de este hecho.

El Comité Olímpico Colombiano lamentó el crimen y destacó que Elmer como un joven apasionado por el judo, que había competido en torneos panamericanos en distintas categorías y sumaba varias medallas internacionales, entre ellas una plata en el Open Panamericano de 2024 en República Dominicana y un bronce reciente en la Copa Centroamericana y del Caribe en Panamá.

Desde la Alcaldía de Palmira enviaron un mensaje de fortaleza y solidaridad a sus familiares, destacando la huella que dejó Orejuela en la comunidad deportiva.