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21 abr 2026 Actualizado 00:40

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Cali

Alcalde de Cali ofrece $20 millones de recompensa y rechaza amenazas contra secretario de Movilidad

El funcionario recibió un correo donde lo amenazan de muerte a él y a su familia, además a los guardas de tránsito de Cali.

Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali

Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali

Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali

En la mañana de este lunes 20 de abril, el secretario de Movilidad de Cali, Javier Moncayo, recibió un correo donde lo amenazan de muerte a él y a su familia, además a los guardas de tránsito de Cali, de un grupo haciéndose pasar por las disidencias de las Farc.

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Ante estas amenazas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables de las amenazas dirigidas contra el secretario de Movilidad de la ciudad.

Alejandro Eder enfatizó que este tipo de amenazas no solo ponen en riesgo la vida de los funcionarios, sino que afectan directamente la institucionalidad y la capacidad de las ciudades para responder a las necesidades de la ciudadanía.

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Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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