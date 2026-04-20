Cali anunció la implementación de 300 cámaras corporales en sus agentes de tránsito
Estas bodycams permitirá registrar en tiempo real los procedimientos realizados por los guardas.
La capital del Valle tomó la decisión de implementar el uso de cámaras corporales (bodycams) en sus agentes de tránsito.
Este lunes 20 de abril de 2026, se socializó oficialmente esta innovadora herramienta tecnológica por parte de la gerente de EnRuta Carolina Reina.
Las bodycams operan mediante un sistema de grabación continua de video y audio de alta calidad, cuyos registros son almacenados de manera segura en la nube con protocolos de encriptación. Esta información es gestionada a través de plataformas digitales que aseguran la cadena de custodia.
“La implementación de esta tecnología representa un avance significativo hacia una movilidad más transparente y confiable. No solo protege a los ciudadanos, sino también a nuestros agentes, al garantizar que cada actuación esté respaldada por evidencia verificable”, señaló Claudia García de la Secretaría de Movilidad de Cali.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...