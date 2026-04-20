Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 abr 2026 Actualizado 00:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Cali anunció la implementación de 300 cámaras corporales en sus agentes de tránsito

Estas bodycams permitirá registrar en tiempo real los procedimientos realizados por los guardas.

La Secretaría de Movilidad de Cali, en articulación con ENRUTA, puso en funcionamiento 300 cámaras corporales (body cams) para los agentes de tránsito.

La Secretaría de Movilidad de Cali, en articulación con ENRUTA, puso en funcionamiento 300 cámaras corporales (body cams) para los agentes de tránsito.

La Secretaría de Movilidad de Cali, en articulación con ENRUTA, puso en funcionamiento 300 cámaras corporales (body cams) para los agentes de tránsito.

La capital del Valle tomó la decisión de implementar el uso de cámaras corporales (bodycams) en sus agentes de tránsito.

Este lunes 20 de abril de 2026, se socializó oficialmente esta innovadora herramienta tecnológica por parte de la gerente de EnRuta Carolina Reina.

Las bodycams operan mediante un sistema de grabación continua de video y audio de alta calidad, cuyos registros son almacenados de manera segura en la nube con protocolos de encriptación. Esta información es gestionada a través de plataformas digitales que aseguran la cadena de custodia.

La implementación de esta tecnología representa un avance significativo hacia una movilidad más transparente y confiable. No solo protege a los ciudadanos, sino también a nuestros agentes, al garantizar que cada actuación esté respaldada por evidencia verificable”, señaló Claudia García de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Escuche Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir