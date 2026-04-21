Inician mesas de trabajo entre el IGAC y campesinos para tratar el incremento del avaluó catastral

Norte de Santander

En diálogo con Caracol Radio, Ana Dolores Solano, alcaldesa del municipio de Mutiscua, en Norte de Santander, confirmó que este martes 21 de abril inician las mesas de trabajo entre comunidades campesinas y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -, para analizar el incremento del avaluó catastral. Hecho que motivó bloqueos viales y protestas por más de seis días en varios departamentos de Colombia, incluido Norte de Santander.

“Estas mesas inician a partir del 21 (de abril) en el municipio de Silos, luego continúa el 22 acá en el municipio de Mutiscua y continúan los municipios de la provincia y los demás que fuimos afectados en Norte de Santander, que si no estoy mal son 23″, dijo Solano.

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Indicó que “se hizo una reunión donde los alcaldes de la provincia de Pamplona habíamos solicitado ante el señor presidente Petro, ante el IGAC, ante el gobernador, que necesitábamos que nos ayudaran para esclarecer lo de la resolución 2057 del 2025 y a la vez revisar los avalúos desproporcionados que se habían hecho”.

Ante la tensión que provocaron estos incrementos y los paros desarrollados por las comunidades campesinas, Solano recordó que “los que hicieron los avalúos desproporcionados fue el IGAC, que es una entidad del Gobierno Nacional” e indicó que “lo que quería el señor presidente era mandar personas inescrupulosas para empezar a hacer paros frente de la alcaldía, hacer ver a los alcaldes de que ellos eran los culpables de los avalúos desproporcionados y una cosa son los avalúos y otra cosa los impuestos”.

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Sin embargo, también recordó que “la ley dice que cada cinco años se debe hacer el catastro multipropósito. Acá hace 23 años que no se hacía, en los otros municipios también, por eso el tema del rezago”.

De momento se está a la expectativa del desarrollo de estas mesas de trabajo, donde también se contará con la participación de los mandatarios municipales.