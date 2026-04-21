Huila responde con firmeza a señalamientos del alcalde de Florencia y propone unión regional

Neiva

Las declaraciones del alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, generaron un fuerte rechazo en el Huila, donde diferentes voces consideran irresponsable señalar a municipios como Neiva, Pitalito y Garzón como supuestas escuelas de sicariato. Desde el departamento se advierte que este tipo de afirmaciones desconocen la realidad que viven comerciantes y empresarios, quienes también enfrentan graves problemas de extorsión e inseguridad.

El alcalde del municipio de Pitalito Yider Luna, afirmo que “en ese sentido, se recordó que el Huila no evade sus dificultades, pero tampoco acepta señalamientos que desvíen la atención de un fenómeno que afecta a todo el país. Por el contrario, las autoridades insisten en que han venido adelantando acciones concretas, con inversión social e infraestructura, orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en los territorios”.

Para Liliana Vasquez, secretaria de gobierno del Huila, expreso que “frente a este panorama, se hizo un llamado al diálogo regional, invitando al mandatario de Florencia a construir soluciones conjuntas sin recurrir a culpables ni excusas. La propuesta busca articular esfuerzos entre gobiernos departamentales, municipales y el Gobierno nacional, con el fin de exigir medidas contundentes, como el fortalecimiento de la fuerza pública y el control efectivo en las zonas limítrofes”.

Asimismo, se reconoció que la situación de orden público es compleja y que tanto Caquetá como Huila atraviesan desafíos similares. Sin embargo, se reiteró la preocupación por la falta de respaldo del Gobierno nacional en materia de inversión y estrategias de seguridad, lo que limita la capacidad de respuesta de las regiones frente a las estructuras criminales.

Finalmente, desde la Gobernación del Huila se reafirmó la disposición para trabajar de manera articulada con los territorios vecinos. Incluso, se planteó la posibilidad de convocar un consejo de seguridad ampliado con participación de mandatarios de municipios como Neiva, Garzón, Pitalito y Suaza, con el propósito de analizar a fondo la problemática y avanzar en acciones conjuntas que devuelvan la tranquilidad a la ciudadanía.