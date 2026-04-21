Habló el alcalde Dumek Turbay sobre incidente donde murió menor en club de golf

El pasado viernes 17 de abril la tragedia sacudió a los habitantes del corregimiento de Punta Canoa, corregimiento ubicado al norte de Cartagena. Uno de sus hijos, Antony González Alvear, de 17 años, perdió la vida en confusos hechos ocurridos dentro del club de golf Karibana.

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El incidente, generó reacciones de todo tipo, entre ellas la de los mismos nativos quienes decidieron protestar en la entrada del exclusivo predio, exigiendo justicia por lo que consideran, fue un homicidio perpetrado por el personal de seguridad que ahí labora.

Otra de las personas que también se pronunció sobre el particular, fue el propio alcalde de la ciudad Dumek Turbay, quien lamentó lo sucedido y aseguró que desde el distrito se realiza un acompañamiento tanto a la familia del adolescente, como al ente investigador para esclarecer el caso.

“Me uno a la familia, lo que queremos es claridad de los hechos y justicia. Se que la convivencia en esa comunidad se ha ido llevando en algunos momentos bien y en otros no, pero al ver la muerte de un menor es muy duro. Hemos estado mejorando el clima de convivencia y espero esta semana visitarlos y plantear un camino de acuerdos de cómo será el día después para estos dos espacios (comunidad y Club Karibana). Esperamos que las autoridades nos digan en realidad lo que pasó”, dijo el jefe del Gobierno local.

Por su parte, en medio de una multitud, se cumplieron las honras fúnebres de Antony, quien se disponía a iniciar una carrera luego de graduarse como bachiller.