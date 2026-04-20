Vendedores ambulantes protestan por decreto que regula ventas en espacio público de Bogotá

Bogotá D.C

La Alcaldía de Bogotá publicó este lunes 20 de abril el decreto 117 para organizar, recuperar y preservar el espacio público. En esta nueva normativa se pretende priorizar la movilidad de los peatones en los andenes, y a la vez proteger el trabajo de los vendedores ambulantes que ocupan este espacio.

Durante meses el Distrito estuvo trabajando en este decreto para reorganizar y limpiar el espacio público de Bogotá que ha sido un tema prioritario, por lo que algunas actividades quedaron expresamente prohibidas.

Algunas de estas actividades que necesitan más regulación y quedan prohibidas son: el trabajo infantil, la venta de sustancias ilegales, servicios de peluquería, ortodoncia, perforaciones corporales y tatuajes.

Ahora bien, un tema que ha sido polémico es el uso de las pipetas de gas, ya que en los últimos meses ocurrió una fuga de gas que generó una pipeta de un comercio ambulante ubicado cerca de la Clínica Los Nogales sobre la Autopista Norte con calle 94.

Esto prendió las alarmas de las autoridades y a partir de ahora, el uso de este elemento queda prohibido, excepto si los comerciantes cumplen con los requisitos y el permiso de las entidades del Distrito.

“Esto no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen venta informal en el espacio publico, con ellos queremos organizar. La ciudad necesita organización y así lo haremos. Sí vamos a combatir las mafias que existen hoy en el espacio publico, las que subarriendan, las que ejercen o venden algún tipo de economía ilegal en el espacio publico”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Se crearán las zonas especiales de manejo en donde se prohibirá la venta informal por diferentes cuestiones que evaluará el Distrito en los próximos seis meses, pero asimismo se formarán zonas de aprovechamiento económico y los incentivos que se entregarán.

Vendedores ambulantes en contra del decreto

Apenas el Distrito publicó el decreto en el sistema, decenas de vendedores ambulante salieron a manifestarse en las calles de la capital. Los vendedores de diferentes zonas se reunieron frente al Concejo Distrital para expresar su rechazo.

“No aguantamos más normas que violan nuestro derecho al trabajo, nuestro mínimo vital y nunca nos tienen en cuenta. Ahora, si en un espacio hay 100 vendedores y el DADEP dice que caben 10, sacan los otros 90 y ¿donde los van a reubicar, qué alternativas les van a dar? No han dicho nada”, señaló, Esmeralda Moreno, integrante del Consejo Distrital de Vendedores Informales.

Los verdores ambulantes que trabajan en el sistema de transporte también acompañaron la movilización.

“Nos quieren sacar de nuestro sitio de trabajo. Nosotros somos vendedores no ladrones, no es justo que se gaste el presupuesto de la ciudad en policías que ataquen al vendedor informal”, indicó Oscar, un vendedores informal que trabaja en Transmilenio.

Desde las 10:30 de la mañana de este lunes iniciaron los bloqueos en la calle 34 con carrera 29, a mediodía se desplazaron a la Calle 26 impidiendo el paso de buses de Transilenio y ocasionando el cierre de estaciones de este sistema de transporte afectando a miles de ciudadanos.