Emergencia por ataque de abejas en Cúcuta y Villa del Rosario

Parque Playa de Cúcuta fue cerrado temporalmente por ataque de abejas. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander.

Dos emergencias por ataques de abejas encendieron las alarmas en el área metropolitana de Cúcuta, dejando varias personas afectadas y obligando a la intervención inmediata de los organismos de gestión del riesgo.

El primer caso se registró en el Parque Playa de Cúcuta, donde un enjambre atacó a varios visitantes.

A través de un comunicado, la Alcaldía informó que, “por motivos de seguridad y para proteger la integridad de los visitantes”, el lugar fue cerrado de manera temporal hasta nuevo aviso.

La medida se mantendrá mientras se realiza el traslado del panal hacia un sitio seguro, evitando riesgos tanto para la comunidad como para la especie.

El segundo hecho ocurrió en el municipio de Villa del Rosario, en el sector del Colegio Campestre Comfaoriente, donde se presentó un ataque masivo de abejas.

Según la administración municipal, la emergencia se reportó sobre las 2:45 de la tarde de este lunes, 20 de abril.

Varias personas resultaron afectadas, entre ellas un menor de aproximadamente 17 años, quien fue remitido a una clínica en Cúcuta y se encuentra estable.

Asimismo, otros cinco pacientes -cuatro adultos y un menor- fueron trasladados a una zona segura para su atención, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa del Rosario y Cúcuta adelantaron labores de control, mitigación y aseguramiento del área.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no acercarse a los puntos intervenidos, respetar los acordonamientos y permitir que el personal especializado continúe con el manejo del enjambre, mientras se hace seguimiento al estado de salud de los afectados.

De la misma manera, entregaron las siguientes recomendaciones: