¿Qué equipo hará más falta en las finales? El Pulso de Fútbol, 21 de abril del 2026 00:00:00 47:26 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el parte médico de Falcao García y lo que pasará en su futuro. César dijo: “Yo no sé por qué la gente quiere retirar a Falcao, creo que él puede decidir hasta cuándo va a jugar. Y más un hombre como Falcao que ha sufrido tanto con sus lesiones durante su carrera”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo por lo menos pongo el ejemplo de Adrián Ramos, al que yo critiqué porque después de los 40 años las piernas no responden igual. Pero la verdad es que ellos con esa edad siguen marcando diferencia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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