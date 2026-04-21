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21 abr 2026 Actualizado 19:50

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El Pulso de Fútbol, 21 de abril del 2026

El Pulso de Fútbol analiza la proyección de los jugadores de la Selección Colombia sub17, campeona del Sudamericano.

Samuel Martínez, jugador de la Selección Colombia Sub-17 y de Atlético Nacional / Foto tomada: Conmebol Torneos

Samuel Martínez, jugador de la Selección Colombia Sub-17 y de Atlético Nacional / Foto tomada: Conmebol Torneos

Samuel Martínez, jugador de la Selección Colombia Sub-17 y de Atlético Nacional / Foto tomada: Conmebol Torneos
¿Qué equipo hará más falta en las finales? El Pulso de Fútbol, 21 de abril del 2026

¿Qué equipo hará más falta en las finales? El Pulso de Fútbol, 21 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el parte médico de Falcao García y lo que pasará en su futuro. César dijo: “Yo no sé por qué la gente quiere retirar a Falcao, creo que él puede decidir hasta cuándo va a jugar. Y más un hombre como Falcao que ha sufrido tanto con sus lesiones durante su carrera”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo por lo menos pongo el ejemplo de Adrián Ramos, al que yo critiqué porque después de los 40 años las piernas no responden igual. Pero la verdad es que ellos con esa edad siguen marcando diferencia”.

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