Deudas de las EPS tienen en vilo el futuro de la Clínica de Especialistas en Sogamoso

Secretaría de Salud gestiona mesa con EPS ante riesgo de cierre y afectación a usuarios. Foto | clinicasesteticas.com.co

Sogamoso

La secretaria de Salud de Sogamoso, Lucy Esperanza Rodríguez, advirtió sobre un posible cierre de la Clínica de Especialistas si no se logra un acuerdo para el pago de millonarias deudas con las EPS, situación que ya generó una protesta del personal de salud, quienes aseguran llevar cinco meses sin recibir salario.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, con un cese de actividades para exigir soluciones urgentes, sin que se suspendiera la prestación de los servicios médicos.

Según explicó la secretaria, la principal deuda que afecta a la institución está concentrada en la Nueva EPS, donde se adelanta un cruce de cartera cercano a los 10.000 millones de pesos. A esto se suma una cartera adicional con EPS Sanitas por aproximadamente 1.300 millones de pesos, recursos que aún no han sido girados.

“Trabajadores de la Clínica de Especialistas iniciaron una toma pacífica buscando ser escuchados. Van a completar cinco meses sin sueldo, lo que afecta no solo a ellos, sino a sus familias. Muchos han tenido que recurrir incluso al retiro de sus cesantías para poder sostenerse”, indicó.

Frente a esta crisis, la Secretaría de Salud de Sogamoso ha adelantado gestiones con las entidades responsables. “Se estableció comunicación con el gerente regional de Nueva EPS y con la Secretaría de Salud de Boyacá para instalar una mesa de trabajo que permita gestionar un giro de recursos que alivie la situación y garantice la continuidad del servicio”, señaló.

No obstante, la funcionaria explicó que el proceso enfrenta dificultades debido a cambios administrativos en la aseguradora. “Nueva EPS está en proceso de cambio de interventor, lo que ha generado retrasos. Esperan entre hoy y mañana poder dar una respuesta, pero esto impacta directamente la posibilidad de pagos inmediatos”, agregó.

Pese a la crisis financiera, Rodríguez destacó que la clínica ha mantenido la atención a los usuarios. “Los trabajadores dejaron claro que en ningún momento se suspendieron los servicios. La clínica continúa operando, lo cual es admirable teniendo en cuenta las condiciones en las que están”, afirmó.

Finalmente, reiteró el llamado urgente para evitar el cierre de la institución. “No nos conviene llegar a un cierre. Esta clínica es fundamental para Sogamoso y la provincia, atiende usuarios de Nueva EPS y Sanitas. Un cierre agravaría aún más la situación del sistema de salud local”, concluyó.

Se estima que entre 100 y 120 trabajadores, incluyendo médicos especialistas, personal de urgencias y de cirugía, se encuentran actualmente afectados por la falta de pago.