Capturan en Norte de Santander a banda criminal que secuestraba en Cundinamarca

Cuatro de las capturas se hicieron en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un golpe a una red criminal dedicada al secuestro extorsivo dejó como resultado la captura de cinco de sus integrantes, cuatro de ellos en Cúcuta, en un operativo simultáneo con el departamento de Cundinamarca.

Se trata de la banda criminal conocida como ‘Los Camarones’, señalada de liderar secuestros y extorsiones en municipios como Zipaquirá y Bogotá, pero con presencia operativa en Norte de Santander, desde donde coordinaban parte de sus acciones criminales.

Entre los capturados se encuentra Brandon Steven Forero Palacios, identificado como cabecilla de la estructura en Zipaquirá.

Junto a él fueron detenidos Diego Andrés, encargado de recaudar el dinero producto de los secuestros; José Benito Camarón Caicedo, quien realizaba las llamadas extorsivas; Rodrigo Jaimes Esteban, señalado de ejecutar los secuestros, y Benito Camarón, coordinador logístico de las operaciones.

De acuerdo con las autoridades, esta organización tenía una renta criminal cercana a los 100 millones de pesos mensuales y su área de injerencia abarcaba Zipaquirá, Bogotá y Norte de Santander.

El caso que permitió avanzar en la investigación fue el secuestro de una pareja de adultos mayores ocurrido el 28 de junio del año pasado en Zipaquirá, quienes permanecieron en cautiverio durante 81 días hasta ser rescatado por las autoridades.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que “tras 10 meses investigación, los responsables ya fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia”, y advirtió que este tipo de estructuras criminales se están enfocando en recolectar información patrimonial y financiera de sus víctimas para planear secuestros y extorsiones.