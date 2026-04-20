Yerson Mosquera desciende oficialmente con los Wolves: Así está la lucha por la salvación en Premier

El empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United confirmó el descenso del Wolverhampton Wanderers a la segunda división de cara a la próxima temporada, tras ocho temporadas en la élite.

Los Wolves, que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.

El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.

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Esta misma semana también puede confirmarse el descenso del Burnley, si no gana en Turf Moor al Manchester City, mientras que la última plaza se la disputarán el Tottenham Hotspur, que en estos momentos es antepenúltimo, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United, que es el que parte con ventaja al estar a ocho puntos de los ‘Spurs’ con quince en juego.

Yerson Mosquera, de lo rescatable del Wolverhampton

El colombiano ha sido de lo más destacado de una pobre campaña del conjunto de Molineux. En toda la temporada ha disputado 27 juegos, de los cuales 23 han sido por Premier League y en 20 lo ha hecho como titular.

El defensor central tiene desde ya su futuro en vilo, pues por la masa salarial del plantel lo más seguro es que haya varias salidas de cara a la siguiente temporada.

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Vale la pena mencionar que Jhon Arias también hizo parte de este Wolves y no tuvo un paso importante, ya que no logró aferrarse como titular y en 26 partidos marcó 2 goles y dio 1 asistencia.