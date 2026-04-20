Tres menores heridos en campo minado en Nariño fueron trasladados de Tumaco a Cali

Tres de los cuatro menores de edad que resultaron heridos tras la activación de un campo minado en la vereda Laguna, zona rural del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, fueron trasladados desde Tumaco hasta Cali para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información preliminar, los niños se encontraban jugando cuando un artefacto explosivo detonó. Las autoridades investigan la instalación de estos explosivos en la zona, donde tendría presencia la estructura Alfonso Cano de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Los menores fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., en Cali, donde ingresaron durante la madrugada de este lunes 20 de abril.

A través de un pronunciamiento, el centro médico informó que a las 3:00 a.m. llegaron tres pacientes pediátricos, dos de 7 años y uno de 5 años, procedentes del área rural de Tumaco, Bocas de Satinga.

Según el hospital, los menores fueron trasladados por vía aérea gracias a una labor humanitaria coordinada por el Ejército Nacional, luego de recibir atención inicial en centros asistenciales de primer nivel y posteriormente en Pasto.

El comunicado señala que los pacientes presentaban politraumatismo severo, con lesiones complejas en extremidades, y que uno de ellos registra además una lesión abdominal.

“Dada la magnitud del trauma, el HUV activó de manera inmediata sus protocolos de alta complejidad. Los menores serán intervenidos quirúrgicamente y se les realizarán todos los procedimientos necesarios para salvaguardar su integridad”, indicó la institución.

Por su parte, el secretario de Salud, Germán Escobar, manifestó que los menores permanecen estables hemodinámicamente, aunque requirieron atención de alta complejidad.

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“Uno de ellos se encuentra en cirugía y esperamos que después de este procedimiento podamos tener una mejor evolución. Los profesionales de la salud están haciendo esfuerzos para preservar las extremidades de todos los niños y garantizar su mejoría en el estado de salud”, expresó el funcionario.

Un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cirugía pediátrica, ortopedia, trauma y personal de apoyo integral permanece al frente de la atención médica de los menores.