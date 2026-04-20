Toros del Valle invicto e imparable en la Liga Profesional de Baloncesto

Toros del Valle ratificó su gran momento en la Liga Profesional de Baloncesto tras imponerse en los dos juegos de la serie frente a Paisas en el coliseo Iván de Bedout de Medellín, resultados que le permiten mantenerse invicto y consolidarse en la parte alta de la tabla.

El primer duelo fue intenso y cargado de tensión desde el inicio. Toros logró marcar diferencia desde el arranque y se quedó con la victoria 84-76, en un compromiso que también estuvo marcado por la expulsión temprana del entrenador Bernardo Fitz González tras recibir dos faltas técnicas.

Pese a esa situación, el equipo vallecaucano no perdió el orden y, bajo la conducción de su asistente, mantuvo el control del juego. La ventaja se construyó principalmente en el tercer cuarto, donde logró una diferencia importante que resultó definitiva.

En lo individual, Emmanuel Payton lideró la ofensiva con 27 puntos, mientras que James Montgomery firmó una destacada actuación con 21 puntos y 12 rebotes. Saquan Singleton también fue clave en la conducción, quedando cerca del triple-doble.

Para el segundo encuentro, Toros mostró una versión aún más sólida y dominante. Aunque Paisas inició mejor, el equipo caleño reaccionó rápidamente y tomó el control del partido, imponiendo condiciones con una alta efectividad ofensiva.

El conjunto vallecaucano construyó la ventaja desde el primer cuarto y la amplió en el segundo con un parcial contundente que prácticamente sentenció el compromiso. Con el paso de los minutos, administró la diferencia y cerró el juego con un claro 92-67. Hayner Montaño fue la figura del partido, con 15 puntos, 6 rebotes y una actuación completa que reflejó el nivel colectivo del equipo.

Con estos resultados, Toros del Valle no solo mantiene su invicto, sino que envía un mensaje claro en el inicio del campeonato, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo.