“Hay un miedo constante, vivimos con eso”: victima en el caso del padre Fredy Martínez

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Cielo Hernández, la primera voz que se levantó para denunciar un presunto caso de abuso sexual por parte del padre, Fredy Martínez, reconocido por las multitudinarias misas de sanación en el Cañón del Combeima contó detalles del avance del procedo judicial que inició en el año 2021.

Según Hernández, son ocho víctimas que están divididas en la ley 906 y la ley 600, de esta última ya se formuló escrito de acusación “Estamos esperando a qué juzgado se le atribuye porque está en el Tribunal por definir un conflicto de competencias entre el Juzgado Séptimo y Octavo porque ninguna ha querido quedarse con el caso”.

Por otra parte, en la ley 906 se encuentra en la etapa de juicio en la que las víctimas y la Fiscalía presentaron los testigos, ahora será el tiempo para que la defensa del sacerdote presente sus fichas en este proceso judicial.

“Hay un miedo constante, vivimos con eso, miedo que nos pase algo a nosotras o nuestras familias y por otra lado hemos lidiado con nuestra salud mental, entre todas nos hemos apoyado bastante. Son procesos que hemos atravesado todas, pero a nivel laboral también es complejo y frustrante, Mi profesión me ha tocado desarrollarla de manera independiente”, dijo Cielo Hernández.

¿La defensa del padre, Fredy Martínez, las ha revictimizado?

Según Cielo Hernández, en medio del proceso judicial la defensa del sacerdote ha jugado con la vida intima de las víctimas, las relaciones, para tratar de desvirtuar lo que han denunciado.

“Las primeras veces nos atacaron bastante fuerte, nosotras no teníamos la experiencia en juicios, pero creo que cada vez que avanzamos en el proceso todos comienzan a conocer lo que sucedió, en nuestra caso la representación de víctimas siempre nos defiende”, resaltó.

A la vez relató que “Yo a él lo conocí cuando tenía 12 años y espero a que tuviera 19 para poder accederme, es como un proceso de adoctrinamiento sistemático, no es como que la víctima va a entrar y yo la acecho no, es un abuso silencioso del que poco se habla, porque poco se ve y es el abuso de poder, porque hay un rol jerárquico”.

No estamos a tacando a la iglesia: Cielo Hernández.

Además, manifestó que cree firmemente en Dios y que si no hubiera sido por la fe y la verdad ha caminado en medio de todo lo que han sido estos cuatro años de lucha por dar a conocer lo que sucedió.

“Esto es contra un delincuente, o como se llame, es un sacerdote y ese es el rol que cumplía”, mencionó Cielo Hernández en diálogo con Caracol Radio tras conocerse que un juez le negó la libertad al padre, Fredy Martínez.

Finalmente, sostuvo que los casos de abuso sexual sucedieron en medio de un adoctrinamiento en el que entraban en un estado de inconciencia “Nosotros éramos como animalitos, él nos decía hagan como perritos y los hacíamos, tírense al suelo, hagan como payasos lo hacíamos, porque estábamos adoctrinados y él era la voz de Dios para nosotros en la tierra, es un pensamiento extremista, pero él nos envió hasta a cometer delitos, todo lo sabe la Fiscalía.