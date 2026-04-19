Investigan ataque con cuchillo que desató riña en la localidad Santa Fe, Bogotá: hay tres muertos

La Policía Nacional dio a conocer un ataque con arma cortopunzante en la vía pública que dejó tres personas muertas, en la localidad de Santa Fe, Bogotá. Según las autoridades, se trató de un hombre que atacó sin previo aviso a un ciudadano utilizando un arma cortopunzante.

La agresión generó una reacción inmediata de personas que se encontraban en el lugar, quienes intentaron intervenir para defender a la víctima. En medio de ese intento de auxilio, el victimario también hirió a dos personas más, lo que agravó la situación.

La escena derivó en una riña que escaló en pocos minutos y dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas el presunto agresor y dos de las víctimas.

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Tras la emergencia, las autoridades confirmaron la captura de cuatro personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por ahora, no se han detallado sus posibles roles en los hechos, lo que será materia de investigación.

De manera paralela, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desplegó un grupo especial de investigadores para esclarecer lo sucedido. El equipo busca reconstruir el contexto completo del caso, incluyendo las circunstancias previas al ataque y la secuencia exacta en la que ocurrieron los hechos.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad en zonas céntricas de Bogotá, especialmente en sectores donde hay alta circulación de personas durante el día.