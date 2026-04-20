Presentan Red de Turismo Cultural y Comunitario en el barrio Getsemaní

El resultado final del proyecto Getsemaní Vivo se materializa con la conformación de la Red de Turismo Cultural y Comunitario de Getsemaní que se presentará en sociedad este miércoles 22 de abril a las 10 de mañana en la UMAYOR (Antiguo Colegio Mayor de Bolívar).

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El evento se constituye en el cierre del proyecto Getsemaní Vivo que por espacio de cuatro meses desarrolló una serie de actividades como capacitaciones a emprendedores nativos de Getsemaní e implementación de recorridos turísticos al interior del barrio para fomentar el Turismo Cultural y Comunitario.

Getsemaní Vivo es una iniciativa impulsada por Macondo Getsemaní SAS y la Junta de Acción Comunal de Getsemaní, con alianzas y apoyos de SST - Swiss Foundation for Solidarity in Tourism, UMAYOR, Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR, Fundación Cartagena al 100%, I.E. La Milagrosa, Fundación Santo Domingo, Grupo Heroica y el Hotel Monterrey, con el propósito de posicionar al turismo comunitario como motor clave para la economía local y la preservación del patrimonio cultural, fomentando un modelo de turismo sostenible.

En el marco del evento se presentará la caracterización de los emprendimientos de Turismo comunitario en Getsemaní que integran la red, también, se socializará el mapa digital de Getsemaní con ubicación de los emprendimientos turísticos. Igualmente, se exhibirá la maqueta de Getsemaní.

En la clausura del proyecto Getsemaní Vivo se firmará protocolariamente la conformación de la Red de Turismo Cultural y Comunitario de Getsemaní integrada por empresarios y aliados.

También, se entregarán a los beneficiados las constancias de participación en el curso de capacitación que tuvo un módulo de cuatro talleres. Por último, se cierra el evento con una presentación cultural.