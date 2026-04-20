Sergio Fajardo inscribió comité de referendo para frenar Constituyente promovida por Gobierno Petro
El candidato presidencial hizo la radicación ante la Registraduría, junto con su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla.
El candidato presidencial Sergio Fajardo radicó ante la Registraduría un comité promotor, con el que busca recolectar firmas para un referendo que frene cualquier intento convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
De aprobarse el referendo, tanto en el actual gobierno, como en los dos próximos periodos presidenciales, no podrían convocar una Constituyente.
Fajardo advirtió: “La Constitución del 91 fue la expresión de un país que estaba sufriendo todo tipo de violencias y miedos (…) Hoy, en la confrontación política que estamos, que es el momento donde más divididos hemos, si llamamos a una constituyente es llamar a profundizar esa polarización”, dijo.
Y agregó: “Lo peor que nos podría ocurrir es avanzar en esa polarización, en esa Colombia emberracada”. Además, dijo que la Constitución de 1991 ofrece suficientes herramientas para hacer reformas sin necesidad.
Por su parte la fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, dijo: “nosotros hemos invitado al gobierno a que si no es cierto esta amenaza permanente a una Asamblea Nacional Constituyente, se retire ese comité y que haya garantías de que no la van a hacer”.
