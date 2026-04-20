Pequeños mineros de Boyacá piden a Iván Cepeda retractarse por anunciar el respaldo de ese gremio

Javier Rodríguez, líder minero del departamento de Boyacá, negó que el gremio le haya expresado su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, como él lo anunció en días pasados.

En diálogo con Caracol Radio, el representante de los pequeños y medianos mineros carboníferos le pidió una rectificación al candidato del Pacto Histórico al asegurar que, por el contrario, no se han sentido respetados por este movimiento político.

“Mi inconformidad radica en que, realmente, nosotros hemos sido perseguidos, victimizados y criminalizados por parte del Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro y del mismo partido político al que él representa: el Pacto Histórico”, dijo.

Y, por esta razón, aclaró que “es una falsedad” que los mineros de su organización le hayan manifestado su apoyo al candidato de izquierda.

También señaló que el pronunciamiento del candidato presidencial se produce tras la manifestación de la Organización Nacional de Mineros por La Paz que, según él, no es conocida por el gremio.

“Ninguna de las organizaciones mineras la conoce y, buscando por las redes sociales, la cuenta de la organización fue creada en este mes de abril, tiene diez seguidores y tres publicaciones, y es totalmente desconocida en nuestro medio. Entonces queremos que se haga esa rectificación”, señaló.

Finamente, recordó que las políticas del Gobierno, entre ellas el bloqueo a las exportaciones de carbón hacia Israel, han afectado al gremio de los mineros, al igual que la imposición de más impuestos para la producción y la reducción de los precios de la tonelada del carbón.

“A pesar de los grandes esfuerzos que realizamos en cumplir con la normatividad, vienen persiguiendo a los pequeños mineros. La minería de carbón en Boyacá es subterránea, no a cielo abierto como sí sea realiza en La Guajira y en la Jagua de Ibirico, por lo que la supuesta contaminación que produce esta actividad minera es mínima”, concluyó.