MinSalud arremete contra ACEMI: la acusa de “prácticas delictivas” y de manipular datos de UPC

SALUD

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió con dureza contra el gremio de las EPS, ACEMI, al que señaló de presuntas prácticas irregulares en el manejo de información sobre los recursos del sistema de salud.

Durante sus declaraciones entregadas a medios de comunicación, el jefe de la cartera aseguró que esta asociación habría incentivado a las EPS a reportar datos que mostraran una menor suficiencia financiera, con el fin de presionar un aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

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“Puede haber una organización de estas, una asociación que hace trampa, que roba, ¿cierto? Dice, reportar información que refleje una menor suficiencia… ACEMI estaría recomendando a las EPS reportar información que refleje una menor suficiencia, de forma tal que contribuye a apoyar propuestas de incrementar la UPC”, aseguró el ministro mientras defendía la labor del Gobierno.

El ministro Jaramillo fue más allá y calificó estas acciones como ilegales, utilizando un tono particularmente fuerte.

“Esto no lo hacen sino los mafiosos. Esto es delictivo (…) deberían no haberle puesto una multa sencilla, sino haber suspendido a ACEMI, acabado con una asociación pícara como esta, delincuencial como esta”, indicó el ministro.

Jaramillo también criticó decisiones judiciales relacionadas con el caso y cuestionó un fallo del Consejo de Estado, que ratificó una sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Y se atreven a apelar, y el Consejo de Estado falla en contra. Aquí está el fallo del siete de julio de 2023, y ratifica la sentencia del 21 de octubre de 2013 (…) es una sinvergüenzada eso”, indicó en Rueda de Prensa.

El ministro recordó además que las alertas sobre posibles inconsistencias en el sistema no son recientes y vienen desde hace más de una década.

“El gobierno decía desde el 2009 que el gasto puede estar sobreestimado dada la inclusión de registros de personas que no cruzan con las bases de datos consultadas”, explicó Jaramillo.