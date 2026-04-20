Mejoró percepción sobre movilidad en el distrito según informe de Cartagena Cómo Vamos

En 2026, Cartagena Cómo Vamos presentó los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 relacionados con la movilidad en la ciudad, los cuales permitieron aproximarse a la experiencia cotidiana de los habitantes en sus desplazamientos.

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En este contexto, la encuesta mostró un cambio en la percepción sobre los tiempos de desplazamiento frente a 2024.

Ese año, el 48% de los encuestados consideraba que sus trayectos estaban tardando más, mientras que en 2025 esta proporción se redujo a 35%. Por su parte, el 47% indicó que sus tiempos de desplazamiento se mantuvieron igual.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el 39% de los encuestados señaló que utilizó principalmente transporte informal, como mototaxis y carros colectivos. Le siguieron Transcaribe con 20%, los buses corrientes con 12% y la motocicleta de uso particular también con 12%.

Estos resultados evidenciaron la participación del transporte informal en la movilidad diaria de la ciudad.La satisfacción con el medio de transporte habitual en Cartagena disminuyó: en 2024 el 61% de los habitantes se mostró satisfecho, mientras que en 2025 esta proporción fue de 53%.

El transporte informal registró un nivel de satisfacción del 55%, mientras que Transcaribe alcanzó el 30%, con un 28% de usuarios que manifestaron insatisfacción.

Entre las principales razones mencionadas se encontraron la demora o incertidumbre en las frecuencias del servicio (51%) y la aglomeración de personas (44%).

Cifras destacadas

• El 35% de los cartageneros considera que sus trayectos tardan más en 2025, frente al 48% en 2024.

• El 47% señala que sus tiempos de desplazamiento se mantienen igual.

• El 39% utiliza principalmente transporte informal.

• La satisfacción con el medio de transporte habitual pasa de 61% en 2024 a 53% en 2025.

• La demora en las frecuencias (51%) y la aglomeración (44%) son las principales razones de insatisfacción.

Estos resultados permiten identificar aspectos a priorizar para mejorar la percepción de los cartageneros sobre la movilidad de la ciudad, como la experiencia de los usuarios de Transcaribe, las condiciones del servicio y el papel que cumplen los modos de transporte informal en la ciudad.