Medellín previene violencias sexuales con actividades lúdicas para la transformación social juvenil. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Tejiendo Hogares es la estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín, la cual busca a través del baile, el teatro, la música y la pintura, promover la reflexión, el autocuidado y la construcción de entornos protectores.

44 establecimientos educativos oficiales y alrededor de 3.000 estudiantes de décimo y once participarán en 132 encuentros de inmersión sociocultural.

“Con estos espacios, los jóvenes no solo desarrollan habilidades artísticas, también adquieren herramientas para identificar, prevenir y transformar situaciones de violencia en sus entornos”, señaló la primera dama, Margarita María Gómez Marín.

A través de dinámicas creativas y participativas, se generan espacios de reflexión y construcción colectiva que impactan tanto a estudiantes como a sus comunidades.

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En este contexto, la ciudad reafirma su compromiso con la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, priorizando cada año 44 instituciones educativas con procesos integrales de formación, acompañamiento y herramientas pedagógicas.