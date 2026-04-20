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20 abr 2026 Actualizado 14:40

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Medellín previene violencias sexuales con actividades lúdicas para la transformación social juvenil

Alrededor de 3.000 estudiantes de grado décimo y once podrán participar en las dinámicas recreativas con las que se busca fortalecer habilidades de autocuidado, prevención y protección frente a las violencias sexuales.

Medellín previene violencias sexuales con actividades lúdicas para la transformación social juvenil. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín previene violencias sexuales con actividades lúdicas para la transformación social juvenil. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín previene violencias sexuales con actividades lúdicas para la transformación social juvenil. Foto: Alcaldía de Medellín.
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Tejiendo Hogares es la estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín, la cual busca a través del baile, el teatro, la música y la pintura, promover la reflexión, el autocuidado y la construcción de entornos protectores.

44 establecimientos educativos oficiales y alrededor de 3.000 estudiantes de décimo y once participarán en 132 encuentros de inmersión sociocultural.

“Con estos espacios, los jóvenes no solo desarrollan habilidades artísticas, también adquieren herramientas para identificar, prevenir y transformar situaciones de violencia en sus entornos”, señaló la primera dama, Margarita María Gómez Marín.

A través de dinámicas creativas y participativas, se generan espacios de reflexión y construcción colectiva que impactan tanto a estudiantes como a sus comunidades.

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En este contexto, la ciudad reafirma su compromiso con la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, priorizando cada año 44 instituciones educativas con procesos integrales de formación, acompañamiento y herramientas pedagógicas.

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