Lanzan proyecto para fortalecer gobernanza digital y derechos humanos en América Latina

Con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, y la ejecución de Fundación Dignitas, se implementa el proyecto “Modelos de Gobernanza para la promoción de los Derechos Humanos en entornos digitales”, una iniciativa que se desarrollará en nueve países de América Latina con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales, promover el diálogo multiactor e incidir en la creación de políticas públicas para la protección de los derechos humanos en el entorno digital.

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La iniciativa, que impactará a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana, convoca a entidades gubernamentales, organizaciones sociales, plataformas digitales, proveedores de internet y desarrolladores de software, con el fin de generar soluciones articuladas frente a problemáticas como la seguridad de la información, la violencia digital y otros riesgos que afectan especialmente a poblaciones vulnerables.

El proyecto cuenta también con el acompañamiento técnico de Civic House, además de aliados estratégicos como la Dirección de Apropiación Digital del Ministerio de las TICs , la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos (FOPREL), entre otros actores internacionales que se sumarán a su implementación.

En este contexto, el proyecto busca impulsar espacios de diálogo, cooperación e incidencia que permitan avanzar en la construcción de marcos normativos, estrategias de prevención y herramientas prácticas orientadas a garantizar entornos digitales más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.

“Este proyecto representa una oportunidad clave para la región, ya que promueve la articulación entre distintos sectores para enfrentar los desafíos del entorno digital desde un enfoque de derechos humanos. Buscamos no solo generar conocimiento, sino también incidir en la toma de decisiones y en la implementación de acciones concretas que protejan a las personas, especialmente a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad”, afirmó Quelis Rodríguez, directora de la Fundación Dignitas y coordinadora del proyecto.

Entre las principales actividades del proyecto se contemplan procesos de formación bajo metodologías colaborativas, la realización de un encuentro de cocreación y una mesa multiactor de diálogos regionales para la construcción de consensos, así como el desarrollo de un catálogo de herramientas de incidencia que servirá como guía para entidades públicas y actores del ecosistema digital, el cual permitirá orientarlos en la implementación de acciones concretas.

Además, se proyecta la creación de una plataforma web para el intercambio de conocimiento, la elaboración de un documento de estado del arte y la realización de encuentros internacionales intersectoriales.

Dos de las actividades presenciales se realizarán desde la ciudad de Cartagena de Indias, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, entidad financiadora de esta iniciativa.