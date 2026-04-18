Capturan tres presuntos delincuentes, con un revólver calibre 38, en el barrio Paraguay

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a tres sujetos, quienes tenía en su poder un revólver calibre 38 y varios cartuchos.

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Durante controles desplegados en la vía principal del barrio Paraguay, patrullas de vigilancia capturaron a ‘El Rolan’, de Venezuela; ‘El Yerris’, de Cartagena; y ‘El Orlan’, de 29 y 32 años estos últimos, quienes se movilizaban en dos motocicletas. Al momento del procedimiento, se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con seis cartuchos sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos con afectación a la seguridad ciudadana.

Dos de los sujetos presentan ocho anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto, homicidio, fuga de presos, uso de documento falso y porte ilegal de armas de fuego.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 219 personas e incautando 196 armas de fuego ilegales en lo corrido del año.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, reiteramos el llamado a la comunidad para que denuncie y coopere con las autoridades, con el fin de lograr la captura y judicialización de quienes incurren en conductas que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.